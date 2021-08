Bougane convoqué à la Police : Les jeunes de son parti parlent d’acharnement

Devant se rendre ce lundi 23 Août 2021 dans la banlieue (Keur Massar. Yeumbeul. Boune et Diamaguene Sicap Mbao) pour distribuer une trentaine de motopompes 100m³ et 5000 litres de Gazoil aux populations sinistrées , le président Bougane Gueye Dany se voit convoquer par la sûreté urbaine uniquement pour l’en empêcher. Une convocation ordonnée par le Président Macky Sall pour des motifs fallacieux relatifs aux affichages. Aujourd’hui face au drame des inondations qui ont affecté la région de Dakar et et sa banlieue et devant un gouvernement incapable de trouver de solutions , Macky Sall et son régime cherchent ainsi à détourner l’attention des sénégalais en convoquant le président du mouvement Gueum Sa Bopp. Ce dernier qui devait se rendre aujourd’hui dans la banlieue a encore subi des acharnements venant du camp du pouvoir qui s’est senti perturber depuis la mise en œuvre de l’opération Tibbu Tanku Macky Sall . Ainsi la coordination des jeunes leaders de Gueum Sa Bopp dénoncent en toute énergie cette forfaiture et compte faire face à cette stratégie d’acharnement entamée par le Président Macky Sall et son régime

Fait à Dakar le 22 Août 2021Babacar

Justin Mbengue Coordonnateur des jeunes leaders de Gueum Sa Bopp