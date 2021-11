Un sénégalais à la tête de la Présidence de la Région Afro de l’OMS pour la MOP

Le 13 octobre 2021, suite à l’Assemblée générale des pays Parties à la Convention Cadre de l’OMS pour la lutte Antitabac (CCLAT), le Docteur Oumar BA, Coordonnateur du Programme national de Lutte contre le Tabac ( PNLT) a été élu par ses pairs Président de la Région Afro de l’OMS pour le Protocole MOP de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dont le Bureau compte 6 membres élus par les 6 régions OMS.

Avec cette élection, c’est le Sénégal qui vient d’être honoré encore une fois de plus, par les 44 pays Parties à la Convention Cadre l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT) de la région Afro de l’OMS.

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac est le premier Protocole à la Convention-Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac. Il prolonge et complète l’article 15 de ladite Convention, qui traite des moyens de parer au commerce illicite des produits du tabac, aspect essentiel de toute politique complète de lutte antitabac. Il a pour objectif d’éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du tabac, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention cadre de l’OMS.

Ce protocole a été élaboré en réaction au commerce illicite des produits du tabac, qui s’étend au niveau international et met gravement en péril la santé publique. Le commerce illicite rend les produits du tabac plus accessibles et plus abordables et, de ce fait, entretient l’épidémie de tabagisme et sape les politiques de lutte antitabac. Il entraîne par ailleurs d’importantes pertes fiscales et contribue en même temps à financer des activités criminelles transnationales.

La CCLAT est ratifiée par 188 pays Parties dont le Sénégal. Son objectif et celui de ses protocoles est de protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac en offrant un cadre pour la mise en oeuvre de mesures de lutte antitabac .

La Cellule Communication du PNLT