Foncier : Les victimes de Namora rappelle à l’Etat la nécessité de confirmer le bail

COLLECTIF DES ACQUEREURS DE PROPRIETES A NAMORA : Motion de remerciements

Considérant la signature du décret n° 2021- 700 du 4 juin 2021 portant affectation d’une assiette foncière de 104 hectares aux victimes du programme NAMORA, le Collectif des Acquéreurs de Propriétés à NAMORA tient à exprimer ses sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République pour cet acte d’une très haute portée sociale.

En effet, ce résultat est l’aboutissement d’un long et douloureux processus vécu par des milliers de mères et pères de familles désemparés de différentes entités qui se sont réunies le 12 octobre 2012 pour former le dit Collectif composé de :

Le Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale( SUTSAS ) ;

L’Association des agents de brigades ( AABRI – ASECNA) ; L’Association des Femmes d’Atlanta et Etats environnants ( Diaspora des USA) ; La Coopérative d’Habitat du Personnel de COTECNA SENEGAL ; La Fédération Nationale des Professionnels de l’Habillement ( FENAPH ) ; L’Office National de l’Assainissement du SENEGAL( ONAS ) ; La Coopérative Une Femme, un toit ( Femmes Sénégalaises de Paris ) ; La Coopérative des Industries Chimiques ( ICS ) du SENEGAL.

Faut-il le rappeler, le processus a démarré à la suite de l’audience du 11 janvier 2019 accordée par Son Excellence Monsieur le Président de la République à l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) AND GUEUSSEUM dont la délégation était conduite par Mballo Dia THIAM non moins Président du Collectif.

C’est aussi l’occasion de féliciter chaleureusement Monsieur Boun Abdalah DIONE, ancien Premier Ministre, Monsieur Mouhamed SALEH, Ministre d’Etat Directeur de Cabinet du président de la République, Madame Mariama SARR, Ministre de la Fonction publique, Monsieur Abdoulaye Diouf SARR, Ministre et de la Santé et de l’Action sociale et particulière Messieurs Diéne Farba SARR, Abdou Karim FOFANA et Abdoulaye SOW successivement en charge du logement et tous leurs collaborateurs pour tous les efforts fournis ayant permis ce dénouement heureux.

Dans la même veine, pour sécuriser le foncier et les logements livrés à Tivaouane Peulh, le Collectif des Acquéreurs de Propriétés à NAMORA rappelle en outre l’impérieuse nécessité de confirmer le bail hébergeant le projet immobilier par décret pour prévenir les conflits sur le site squatté par d’irréguliers occupants.

Enfin, le Collectif réitère son engagement aux autorités étatiques pour l’installation d’un comité ad hoc de suivi-évaluation en vue du monitoring de toutes les procédures administratives et techniques pour l’attribution rapide des titres de propriété.

Fait à Dakar, le 19 novembre 2021.

Pour le Collectif des Acquéreurs de Propriétés à NAMORA

Le Président Mballo DIA THIAM