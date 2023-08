Un Sommet sur les technologies dans le secteur de la santé prévu à Dakar

Le Sommet Health Tech hub de Dakar organisé sous le thème : accélérer les innovations dans le domaine de la santé publique en Afrique, le sommet de Dakar, par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal, la Fondation Novartis, et le HealthTech Hub Africa, un accélérateur de technologies dans le domaine de la santé ayant son siège à Kigali, vise à aider les gouvernements et les start-ups à collaborer sur des innovations basées sur les données et la technologie qui renforcent les systèmes de santé africains.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du dialogue établi en mars de cette année à Kigali, au Rwanda, avec le lancement d’un groupe de travail intergouvernemental (IWG), visant à faciliter les discussions multilatérales entre les administrateurs de la santé publique et les innovateurs sur les solutions politiques pour accélérer les innovations technologiques dans les systèmes de santé publique des pays africains.

L’Afrique est confrontée à d’importants défis sanitaires. Alors que le continent supporte 22% de la charge mondiale de morbidité, il ne possède seulement que 3 % des personnels de santé dans le monde et moins de 1 % des ressources financières mondiales. En outre, l’Afrique devrait avoir environ 374 millions de jeunes en âge de travailler d’ici 2030, et pourtant, ils représentent actuellement 60 % de la population au chômage du continent. La technologie s’est révélée être l’outil le plus puissant pour conclure ces écarts en matière de santé et d’emploi.

Le sommet de Dakar, Health Tech Africa, permettra de réunir les organismes de réglementation, les décideurs et les innovateurs pour examiner les expériences découlant de la mise en œuvre de solutions technologiques dans les systèmes de santé publique des pays africains, présenter les résultats de solutions de santé numériques et e-santé mises en oeuvre par le MSAS du Sénégal et d’autres pays africains, et de discuter des éléments essentiels pour assurer la durabilité et l’adoption de solutions de technologies de la santé pour la santé publique en Afrique.