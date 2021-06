Un sous-préfet mort nommé en Conseil des ministres…Antoine Diome rectifie le tire

L’adjoint au préfet de Thiès, Moussa Gadio, décédé, a été nommé sous-préfet de l’arrondissement de Bandafassi, selon le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 23 juin. Une erreur qui a été rectifiée dans la soirée.

Moussa Gadio est décédé depuis le mois de février dernier, confirme à Rfm, son ami d’enfance, Abdoul Khafor Diop. « Si c’est le Gadio que j’ai connu, c’est un ami, plus qu’un ami. On est né dans le même quartier. C’est quelqu’un que je connais très bien. Si c’est lui que j’ai connu et qui était adjoint au Sous-préfet de Thiès, il est décédé courant mois de février et j’étais même à son enterrement », a-t-il notamment déclaré.

A la suite de cette erreur, Antoine Felix Diome a sorti un communiqué. Selon le ministre de l’Intérieur, c’est Lamine Diop, précédemment adjoint au Sous-préfet de l’arrondissement de Sakal, qui est nommé Sous-préfet de l’arrondissement de Bandafassi. Il remplace à ce poste, Mamadou Moustapha Seck, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.