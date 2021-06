Macky Sall prépare de nouvelles tournées économiques

Après le Nord, le chef de l’État, Macky Sall, reprend ses tournées économiques. Le Président a donné des instructions, dans ce sens, en Conseil des ministres, ce mercredi, 23 juin.

« Le chef de l’État, invite les membres du Gouvernement, à préparer les prochaines tournées économiques, particulièrement dans les régions de Louga, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor où il sera procédé au lancement de l’Agropole Sud, des travaux de la route Senoba-Ziguinchor et à l’inauguration du barrage d’Affiniam nouvelle génération. Il demande, dans cet élan, aux Ministres en charge des Finances, du Plan et de l’Aménagement des Territoires, de lui faire parvenir l’état exhaustif des investissements publics exécutés ou en perspective, dans les régions à visiter, en cohérence avec les contenus dynamiques du Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT) », informe le communiqué qui a sanctionné la rencontre.