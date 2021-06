Guy Marius Sagna : « Macky ou Sonko on n’acceptera pas de 3e candidature »

Le Mouvement pour la défense de la démocratie (MD2) s’oppose à une 3e candidature du chef de l’État, Macky Sall. Ils ont pris d’assaut le terrain des HLM Grand-Yoff, en face du stade Léopold Sédar Senghor, pour afficher leur position, ce mercredi 23 juin, commémorant le 10e anniversaire du M23.

« Une 3e candidature de Macky Sall ne se passera pas, ici, au Sénégal », a averti Guy Marius Sagna. Poursuivant, l’activiste a déploré le fait que dix ans après le M23, « qu’on en soit toujours là, à dire « non à un 3e mandat. » « Cela veut dire que le Sénégal stagne depuis 2012. » D’ailleurs, a-t-il souligné, « on ne se dispute pas la paternité du M23. L’esprit du mouvement est bien plus important, et ce qu’on en fait aujourd’hui. On se dispute la défense intransigeante de la Constitution. »

Poursuivant, il s’est voulu très clair : « que ce soit Me Abdoulaye Wade, Macky Sall, ou Ousmane Sonko, on n’acceptera pas de 3e candidature. Que cela soit clair », avertit l’activiste.