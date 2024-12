Un supporter meurt après un geste raciste envers un joueur noir

Un supporter de football m€urt après avoir fait un « geste rac!ste envers un joueur noir »

Un homme qui aurait commis des actes rac!stes envers un footballeur a été retrouvé m0rt quelques heures après le match.

Le supporter du Chester FC a été filmé alors qu’il faisait un geste rac!ste envers un joueur de Warrington Town lors du match de la National League North au Deva Stadium samedi. Le Chester FC a annoncé qu’il était « en colère et consterné par un prétendu cas de rac!sme » après l’action présumée.

Le club a déclaré dans un communiqué : « Nous avons agi rapidement pour obtenir des preuves vidéo et photographiques de l’incident et avons identifié l’individu en question. L’affaire fera désormais l’objet d’une enquête de la FA et ces informations seront également partagées avec la police du Cheshire. Le rac!smr n’a pas sa place dans le sport ou la société, et toute personne reconnue coupable d’avoir affiché un tel comportement se verra interdire indéfiniment d’assister à des matchs. »

Dans une mise à jour ce matin, un porte-parole a partagé sur les réseaux sociaux : « C’est avec tristesse que le Chester FC a été informé du décès tragique de l’individu impliqué. Nous avons désactivé les commentaires par respect et les pensées immédiates de tout le monde au club vont à sa famille et à ses amis. »

Comme l’a rapporté le MailOnline, la police du Cheshire a confirmé que l’homme devait « être interrogé à une date ultérieure » au sujet d’une « infraction à l’ordre public aggravée par des motifs raciaux ».

Il a été retrouvé hier dans une propriété à Flint, dans le nord du Pays de Galles, et il n’y a aucune circonstance suspecte entourant sa mort.

Source AM