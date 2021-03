Une embarcation de 16 migrants interceptée à Saint-Louis

Le phénomène de l’émigration clandestine a repris. Les policiers de la ville de Saint-Louis ont mis en échec les projets de convoyage de migrants vers l’Espagne. Le départ vers l’eldorado était prévu le 18 mars, tard dans la nuit. Mais, les policiers ont pu intervenir à temps pour arrêter une partie des voyageurs.

Au total, ce sont 16 personnes qui ont été interpellées, parmi lesquelles les deux frères convoyeurs des candidats à la migration. Les candidats, selon le journal Enquête, sont tous originaires de Ziguinchor et de la Guinée Bissau et sont âgés entre 22 et 40 ans.

Mis au feu roulant des questions lors de leur garde à vue, ils ont déclaré avoir versé aux convoyeurs entre 500 et 600 mille francs CFA par personne. Les policiers ont également saisi un moteur de 40 chevaux.

D’après le journal, les convoyeurs ont aussi tenté de corrompre les policiers qui ont saisi l’argent avant de le mettre sous scellé, pour être déposé au greffe du tribunal de Saint-Louis.