Une enquête révèle des failles dans l’affaire René Capain Bassène

Une enquête du Comité pour la Protection des Journalistes (CPJ) jette un nouvel éclairage troublant sur la condamnation à perpétuité du journaliste René Capain Bassène, révélant de nombreuses irrégularités dans une affaire qui soulève des questions sur la liberté de la presse au Sénégal.

L’investigation menée par le CPJ fin 2024 dévoile un schéma inquiétant de témoignages obtenus sous la contrainte. « Ils me battaient constamment, me déshabillaient et utilisaient une matraque électrique sur mes parties génitales quand ils n’aimaient pas mes réponses », a confié Bassène au CPJ, décrivant son interrogatoire après son arrestation en 2018.

Cette violence systématique n’était pas réservée qu’au journaliste. Sept coaccusés ont déclaré au CPJ avoir été contraints d’incriminer Bassène. Le cas d’Ibou Sané est particulièrement édifiant : malgré un pistolet sur la tempe, il a refusé d’admettre connaître le journaliste. Son prétendu témoignage a pourtant été utilisé contre Bassène au tribunal.

Le profil de Bassène émerge comme celui d’un journaliste chevronné dont les investigations sur le conflit en Casamance devenaient gênantes. « Mon principe a toujours été d’aller chercher des informations à la source », a-t-il expliqué au CPJ. Son quatrième livre en préparation, intitulé « Un conflit qui nourrit plus qu’il ne tue », promettait des révélations explosives sur l’exploitation du conflit par certains acteurs.

« C’était un livre assez explosif dans lequel il mentionnait les organisations par leur nom et évoquait le problème de la coupe du bois », a confirmé au CPJ Xavier Diatta, proche du journaliste. Les menaces s’étaient multipliées, au point que selon son épouse Odette Victorine Coly, « il ne prenait plus les appels d’un numéro qu’il ne connaissait pas ».

L’examen des documents judiciaires par le CPJ révèle des incohérences majeures dans l’accusation. Les prétendues réunions où Bassène aurait planifié les meurtres sont contestées par neuf participants présumés. La géolocalisation du téléphone de Bassène dans la forêt le jour du massacre est contredite par quatre témoins qui l’ont vu ailleurs. Des courriels présentés comme preuves comportent des anomalies flagrantes, notamment un message prétendument envoyé alors que Bassène était déjà en détention.

En prison depuis 2018, Bassène maintient son innocence : « Je suis prêt à passer ma vie en prison, mais ce que je ne supporte pas, c’est l’injustice de m’entendre dire que je n’ai pas été arrêté à cause de mon travail de journaliste », a-t-il déclaré au CPJ.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de pression sur les journalistes couvrant le conflit en Casamance. Le Sénégal, selon le recensement 2023 du CPJ, figure parmi les cinq pays africains qui emprisonnent le plus de journalistes, une situation préoccupante pour ce pays considéré comme l’une des démocraties les plus stables d’Afrique.

