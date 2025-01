Magal Porokhane 2025 : OFOR déploie des moyens pour assurer la couverture en eau

En prélude du Magal de Porokhane dédié à Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, l’Office des Forages Ruraux (OFOR) a déployé des moyens pour une bonne couverture en eau potable de l’événement religieux prévu le 6 février prochain.

« Nous nous sommes déplacés à Porokhane pour voir les travaux qui sont en train d’être fait dans le cadre de la préparation du Magal prévu le 6 février 2025. Je suis très satisfait du niveau d’avancement de ces travaux parce que ça permettra aux pèlerins de venir faire leur pèlerinage en toute quiétude pour que l’eau soit disponible dans toutes les concessions au niveau de Porokhane. Pour ce faire, nous avons pris le dispositif suivant : il y’aura 25 camions citernes qui seront déployés. À 10 jours du Magal, 10 camions seront déployés et le jour j, les 15 autres camions vont sillonner toute la ville. En plus de ça, il y aura 20 bâches à eau qui seront mises à la disposition du comité d’organisation et sur les travaux d’extension, il y aura 1,5 km de réseau qui sera installé dans la ville. Il y’aura aussi un dispositif d’appoint et d’alerte. Donc, il y aura une pompe qui sera mise de côté au cas où il y aurait une difficulté afin qu’on puisse intervenir rapidement. Aussi le dispositif de tout le personnel de Flex’Eau est prêt pour qu’en cas de difficulté, les gens puissent intervenir », a déclaré Hamade Ndiaye, DG de l’Ofor qui était en déplacement, hier, dans ladite cité religieuse située dans le département de Nioro (Région de Kaolack).

Parallèlement, des moyens ont été déployés pour assurer la couverture en eau durant la période du Magal de Porokhane. « Nous avons reçu des doléances plus structurelles de la ville, particulièrement du Khalife. Ils ont besoin d’un grand château d’eau, 5 autres Km d’extension de réseau et plus de 300 branchements sociaux », précise-t-il dans des propos rapportés par Dakaractu. Ajoutant que sur instruction du ministre de l’hydraulique, « il y aura un grand château d’eau qui sera installé ici à partir cette année et 5 Km d’extension de réseau et 300 branchements sociaux ».

Abdou Aziz Diagne, responsable d’exploitation de Flex’Eau a également annoncé que l’eau sera gratuite pendant 10 jours. Cette batterie de mesures prises par l’Ofor a été magnifié par le comité d’organisation. « Nous sommes rassurés par ce que nous avons vu aujourd’hui, ça dépasse même notre entendement à cette heure. On avait des craintes parce que vous savez que quand on parle du Magal la première chose que nous devons assurer c’est l’eau. Il y’a des centaines de milliers de pèlerins qui se déplacent et une couverture en eau est une priorité parmi les priorités », a soutenu Alassane Mbaye, maire de Porokhane et membre du comité d’organisation.

Au terme de la visite des travaux, la délégation a été également reçue par le président du comité d’organisation du Magal, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane qui a exprimé toute sa satisfaction pour les importantes réalisations effectuées par l’État et les dispositions prises pour un approvisionnement correct en eau des pèlerins.