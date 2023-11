Cameroun : Une femme et ses 2 enfants tués par…empoisonnement

A Douala, une femme décède mystérieusement avec ses deux enfants. Les riverains pensent à un empoisonnement.

La journée de ce dimanche 5 novembre 2023 a été très lourde au canton Ngodi Bakoko au quartier village dans le troisième arrondissement de Douala. Et pour cause, une horrible découverte faite dans la matinée autour de 11 heures. Selon les riverains, et notamment la bailleresse de la concession où la scène s’est produite, la journée avait bien commencé. Jusqu’à ce que l’un des enfants de la défunte reviennent à l’extérieur faire une révélation bouleversante

“La femme vivait dans un studio ici. Hier (samedi 4 novembre 2023) on s’est vu . Elle est sortie elle est allée au travail. Aujourd’hui j’étais avec l’un de ses enfants. Il me disait qu’il a faim. J’ai demandé qu’on lui donne du pain. Il a mangé. Et après il entre dans la chambre et revient en pleurant et nous dit que maman vomit le sang. Quand on entre on la voit morte avec les deux enfants” relate Madeleine, bailleresse de la concession où s’est produit ce drame.

La femme morte s’appelle NGA Onana Carole, âgée de 28 ans. Les enfants ce sont Nguimbous Christ 5 ans , et Princesse 1 an. Même si personne ne sait ce qui s’est exactement passé hier dimanche dans ce quartier où la dame est installée depuis plusieurs années avec ses enfants, la piste d’un empoisonnement est celle la plus évoquée par les populations.

Mais il faudra attendre les enquêtes ouvertes par les éléments du commissariat de sécurité publique du 16è arrondissement de Douala. Les corps de la femme et ses 2 enfants ont été conduits à l’hôpital de district de Logbaba dans le même arrondissement pour des examens en vue de déterminer les causes précises du décès.

Source CA