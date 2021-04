Une militante de Karim Wade bombarde le Dr Cheikh Tidiane Seck

À Monsieur le <<Douteur>> désolé Docteur Cheikh Tidiane Seck…Par Diénaba Diallo

Cher grand père Docteur Seck au cœur Sec, rien de plus ignare et malsain les propos que tu alloues au PDS.

Le Président Abdoulaye Wade qui a contribué à votre expérience et courage politique restera à jamais le Maître et vous les gros élèves malhonnêtes.

En bon maître il a juste su distinguer les traîtres des personnes loyales.

Il me semble qu’il ne s’est pas trompé vous ne méritez pas le passeport du PDS puisque vous êtes guidés par les gains et les intérêts crypto personnels.

Le PDS est, et restera toujours le grand Parti Démocratique Sénégalais.

Et si on te demandais plutôt le sort de ton micro parti qui n’est même pas capable de remplir une salle de classe avec ton fameux slogan Xel/ Com, le ridicule ne tue pas.

Avec Plus de 30ans d’apprentissage politique tu n’es même pas capable d’avoir un mouvement de Soutien digne de ce nom à plus forte raison un parti.

Ta haine et ta rancœur envers ce fils Digne du Sénégal au même titre que tous les Sénégalais est peine perdu.

Fort heureusement après le départ des vieux loups les prétendus arrivistes ne sont que des jeunes Sénégalais épris de justice et soucieux de l’avenir du pays qui sont venus de partout Soutenir l’enfant prodigue du pays M. Karim Meïssa Wade.

Si Mandela eu des adhésions massives en prison Karim en aura à partir de Doha dont le seul souhait est son retour dans son pays qu’il aime tant.

Vous êtes des mécontents véreux qui ont lamentablement échoués et jaloux du reste.

Nous avons choisi Karim nous restons dans le PDS.

Il ne vous reste qu’à vous attacher la cloche au coup, fanfare à la bouche Tam-tam à la main pour dire à qui veut l’entendre vos sottises.

Rappelles toi toutes fois que les Sénégalais sont conscients de leurs choix et la vérité est que Karim fait peur.

Vive le PDS plus prêt que Jamais.

Diénaba Diallo Karimiste convaincue.