Une nouvelle affaire de proxénétisme et de vol éclabousse la Cité Mixta

La cité Mixta est encore éclaboussée par une affaire sombre. Cette fois-ci, 17 jeunes, dont 7 filles, sont entre les mailles de la justice, selon Igfm.

Le groupe était dans un appartement meublé, géré par l’agent immobilier M. Gomis alias Henry. La bande a cambriolé la maison de Pape Demba Kane, emportant un téléviseur et sa voiture. Pis, renseigne L’Observateur, ces jeunes s’adonnent aussi au trafic de drogue et à la prostitution illégale.

Dénoncés, ils ont été arrêtés par la police de l’unité 15 des Parcelles Assainies de Dakar. Hier, lundi 2 octobre 2023, les mis en cause ont été présentés au parquet pour «association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit par effraction avec usage de cisailles, détention et trafic de volets, détention et usage collectif de chanvre indien, détention et usage collectif de haschich, incitation à la débauche, proxénétisme, non inscription au fichier sanitaire, détournement de mineures, exploitation d’appartements meublés sans autorisation, recel et complicité de ces chefs».

Le 28 septembre 2023, aux environs de 7 heures, les éléments du commissaire Khouma ont été alertés de la présence d’un groupe de malfaiteurs. Rapidement, le transport a été affecté par la Brigade de recherches (Br). Dans un premier temps, les policiers ont procédé à l’arrestation de F. Diop, S. Ndiaye alias Puzzy, M. Diop et M. Ndao dans un appart.

Ensuite, Puzzy a balancé son camarade A. Ndiaye alias Mbappé qui était en train de suivre de loin l’opération. Il l’a désigné comme faisant partie du gang qui a cambriolé l’appartement de Pape D. Kane. Une course poursuite est lancée. Le jeune s’est réfugié dans l’appartement de M. Gomis dit Henry où les enquêteurs ont trouvé le reste de la bande. Une fouille leur a permis de saisir soixante-cinq (65) pilules de volet, sept (7) paquets de chanvre indien et cinq (5) de haschich et des matériels volés.