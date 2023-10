Collecte de parrainages : Amadou Ba obtient le soutien de Marieme Faye Sall

Au niveau de Benno Bokk Yakaar (BBY), on ne perd pas du temps. La coalition présidentielle a démarré hier le processus de parrainage à Dakar par une très forte mobilisation au niveau de la permanence de l’Alliance pour la République (APR) sise à Mermoz.

Si le président de la coalition n’a pas fait le déplacement, tout le staff dirigeant de BBY conduit par le candidat Amadou Ba, le délégué national au parrainage, le jeune député Abdoulaye Diagne, et le délégué régional de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr s’est mobilisé pour le lancement du processus dans la région de Dakar.

Mais ce qui a été remarqué selon Le Témoin, c[’est aussi la présence de la Première dame, Marième Faye Sall aux côtés du Premier ministre pour soutenir ce dernier.

L’occasion a été choisie par le candidat de BBY de remercier encore une fois le président Macky Sall d’avoir porté son choix sur sa personne. Il s’est évertué à saluer le bilan immatériel et matériel du Président qui sonne comme un gage de succès pour février 2024.

YAmadou Ba, parlant de bilan immatériel, a insisté sur la décision du président Macky Sall de respecter sa parole de ne pas se représenter à un 3ème mandat. Selon lui, l’acte du 03 juillet dernier participe à installer une bonne respiration démocratique au Sénégal.

Une véritable leçon de morale politique aux acteurs politiques du Sénégal et du monde. Sur le bilan matériel, Amadou Ba a exhibé avec fierté le bilan des réalisations du président Macky Sall en douze ans. Les défis nouveaux soulevés tournent autour de la poursuite du PSE, mais aussi de l’exploitation future du pétrole et du gaz et les enjeux sécuritaires autour du Sénégal.

Le délégué national aux parrainages, le député Abdoulaye Diagne, et délégué régional Abdoulaye Diouf Sarr ont axé leurs discours sur la nécessité d’une mobilisation de tous pour la réussite du parrainage et le succès de la précampagne de BBY. La cérémonie a eu comme point d’orgue la remise des formulaires de parrainage aux délégués des 5 départements de Dakar, Alioune Ndoye pour Dakar, Aïda Sow Diawara pour Guédiawaye, au duo Oumar Guèye-Ismaïla Madior Fall pour Rufisque, à Abdoulaye Timbo pour Pikine et à Keur Massar.