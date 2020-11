Une prof d’anglais enceinte de son élève de 13 ans

Alexandria Vera jeune professeur d’anglais âgée de 24 ans au Texas est tombé enceinte d’un de ses élèves de 13 ans. Cette dernière a admis avoir eu des rapports sexuels avec l’élève en question depuis septembre dernier.

Alexandria Vera a raconté aux enquêteurs avoir donné son numéro de téléphone au jeune homme via Instagram, après une absence au cours. Après, Alexandria et le jeune homme se voyaient quotidiennement et n’ont jamais tenté de cacher leurs relations. « Il lui touchait les fesses devant tout le monde et en parlait ouvertement », raconte un de ses camarades.

Accusée d’abus sur mineure, jeune professeur d’anglais se serait défendu en expliquant que la famille du jeune garçon était informée de leurs relations et « était très heureuse à l’idée du bébé ». Elle a tout de même avorté après que les Services de la Protection de l’Enfance lui aient rendu visite et qu’elle a été renvoyée.