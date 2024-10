Urgent : Aliou Cissé limogé (Officiel)

Au poste depuis mars 2015, Aliou Cissé n’est plus sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal. Il a officiellement quitté le banc de l’équipe du Sénégal. Son contrat n’a pas été renouvelé. L’information a été confirmée par la Fédération sénégalaise de football, ce mercredi, dans un communiqué. La nouvelle est tombée à dix jours du match Sénégal-Malawi et à 48h de la publication de la liste des Lions pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Son adjoint Pape Thiaw devrait assurer l’intérim pour la participation de l’équipe à la phase de qualification à la « CAN 2025 », compte tenu du caractère urgent de la situation.