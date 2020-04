URGENT-Communiqué de l’ANACUS sur la mort de Lapins au Sénégal

Suite à notre alerte d’hier sur la mort suspecte de plusieurs lapins, l’Association nationale des Cuniculteurs du Sénégal (Anacus) a répondu pour sensibiliser tous les éleveurs de lapins du Sénégal…Voici leur communiqué et leur conseil d’urgence aux éleveurs…

« D’après les premières constatations et autopsies effectuées, il s’agit des principaux signes de la maladie hémorragique VHD, et on ne sait pas par contre s’il s’agit exactement du VHD1 ou de son dérivant VHD2. Les prélèvements ont été déposés à l’institut pasteur mais à cause du covid-19, ils ne s’en préoccupent pas en priorité. Des vaccins FILAVAC des laboratoires FILAVIE ont été commandés et envoyés par moi, membre de l’association ANACUS (commission relation extérieure). Ces vaccins seront disponibles dans la semaine inchallah au Sénégal et il faut que le ministère de l’élevage nous assiste pour faciliter les campagnes de vaccination car les risques de ces maladies qui n’existaient qu’en Europe, sont bien réels du fait que la plupart des éleveurs sénégalais font importer des lapins de France, Belgique, Allemagne, Hollande. Ci-joints la photo du vaccin très efficace contre le VHD, et un message du président d’Anacus qui sensibilise tous les éleveurs de lapins du Sénégal. Comme pour le covid 19 : confinement et éviter les échanges achats, déplacement chez les collègues éleveurs.

Merci.

Mr Keddy Diaw