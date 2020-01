Drame et horreur à la fois, le village de Saré Yoro Diao est dans l’émoi et la consternation. Ici, est découvert le corps sans vie d’une femme âgée de 35 ans selon nos sources. Mariée à un homme et sans enfants depuis cette union, la victime est connue pour son sourire et ses actes aimables à l’endroit des voisins. Pourtant, elle a quitté le domicile c conjugal depuis le jeudi dernier sans que personne ne soupçonne sa destination. Malheureusement c’est le samedi que son corps a été retrouvé en pleine brousse dans une vallée.

Un corps sans la tête qui est sûrement emportée par ces malfaiteurs. Le lieu de cette découverte macabre est une localité de la commune de Tankanto esccale non loin de la frontière avec la Guinée. D’ailleurs cette contrée est tristement célèbre pour avoir connu des attaques et braquages avec aussi le vol de bétail. Le corps sans vie est déposé à la morgue de l’hôpital, et les hommes en bleu ont ouvert une enquête sur cette affaire pour dénicher les auteurs de cet acte ignoble.

ELHADJI MAEL COLY