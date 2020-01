Le célèbre animateur et polémiste Mamadou Sy Tounkara, enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop De Dakar (UCAD), aujourd’hui conseiller spécial du président de la République. Invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang, il a donné son opinion de Serigne Touba : « Je me réjouis de travailler en qualité de conseiller du président Macky Sall. Je crois en ce que je fais. Je prends mon temps de bien étudier tout ce que le président me demande. Un jour j’ai écrit au Président que ce n’est pas Lat Dior Diop qui est la référence du Sénégal mais plutôt Serigne Touba qui a comme doctrine la foi, la droiture et le travail ».

