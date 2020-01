Le célèbre animateur et polémiste Mamadou Sy Tounkara, enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop De Dakar (UCAD), aujourd’hui conseiller spécial du président de la République. Invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang, Mamadou Sy Tounkara dit avoir conseiller au président d’inviter Sadio Mané et…

« Je conseille le président de la République qui m’a appelé à ses côtés. Mon role de conseiller spécial est de conseiller le président dans tous les domaines. Je peux voir une chose qui peut servir au Président de la République et au peuple sénégalais. A titre d’exemple je lui ai conseillé d’inviter Sadio Mané et toute l’équipe de Liverpool au Sénégal. Je lui ai conseiller de prendre des spécialistes pour des emplois précis…Comme Manar Sall à la Petrosen. C’est au président de voir quelle forme adopter pour me revenir en retour. Le président est très connecté et est prompt à répondre aux conseils »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn