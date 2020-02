Ça a chauffé cet après midi dans la capitale du Nord, Saint-Louis. Les pêcheurs ont manifesté leur ras-le-bol. Cette fois ci, c’est le siège de l’OMVS qui a été pris pour cible. Ils ont mis le feu sur les locaux de l’instance sous régional.Selon un informateur, le siège de la sonatel ainsi que celui de la senelec ont été sacagés et des véhicules des services médicaux régionaux auraient été brûlés. Les affrontements entre forces de l’ordre et manifestants ont duré plus de 10 heures de temps et ont fait des blessés dans les deux camps et des arrestations ont été enregistrées.

Nous y reviendrons