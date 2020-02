Lamp Fall FM/TV… Plus de 5 mois sans salaire

Plus de 5 mois sans salaire : Les travailleurs de Lamp Fall FM/TV broient du noir…

Les travailleurs de Lamp FM/TV ne savent plus à quel mara, pardon, saint se vouer. Les employés (journalistes, techniciens, cameramen et membres du desk religieux, commerciaux, etc.) d’Aliou Thioune, Président Directeur Général de ce groupe de presse, sont restés plus de cinq (5) mois sans salaire. Ces chefs et mères de famille, pour la plupart, dans l’impécuniosité, lancent un cri de cœur. Ils n’épargnent pas d’aller vers des actions fortes si rien n’est fait dans le sens de l’amélioration de leurs conditions de travail ce, dans les prochains jours.