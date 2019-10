La mesure va bientôt entrer en vigueur si l’on se fie aux déclarations du Ministre Aly Ngouille Ndiaye en charge de l’Intérieur. Deux entreprises travaillent sur le projet et cette fois ci l’état ne va pas sortir de l’argent comme ce fut le cas avec Big Togo qui non seulement n’avait pas réussi à respecter ses engagements mais avait empoché plusieurs millions de nos francs. Selon le Ministre Aly Ngouille Ndiaye, c’est à travers le paiement des touristes que la future entreprise va recevoir une partie financière.

A la question à savoir si le tourisme ne va pas connaitre une baisse du chiffre de la venue des touristes dans notre pays, le Ministre dira que le Sénégal n’a pas besoin d’un touriste qui n’est pas en mesure de payer un visa d’entrée et que cette décision répond à un souci sécuritaire qui va permettre de pouvoir identifier et filtrer les entrées et sorties dans ce pays dans un contexte marquée par la montée en puissance du terrorisme. Bien préciser que cette mesure ne concerne pas les pays de la CEDEAO qui ont des conventions de libre entrée et sortie dans l’espace communautaire.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn