Vaccin anti-covid-19 : La GFC soupçonne un gros scandale

Le Sénégal a reçu mercredi soir 200.000 doses du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm, ce qui doit lui permettre de lancer d’ici la fin février une campagne de vaccination des personnes à risques. Mais la Génération des Forces Citoyennes a noté une obscurité totale dans l’acquisition.

Dans un tweet publié mardi, mais retiré quelques heures plus tard, le ministre de la Santé a évoqué un « don » de la part de la Chine, avant de rétropédaler. En effet, le montant de la transaction s’élève à 2,2 milliards de francs CFA soit (3,3 millions d’euros) selon bien les sources.

Nous exigeons des clarifications sur l’acquisition de ses doses et dans les meilleurs délais. Cette affaire Sonko-Adji Sarr ne doit pas être un prétexte pour cacher un scandale financier. Surtout que l’on devrait recevoir, à une date encore inconnue, des doses du vaccin britannique AstraZeneca dans le cadre du dispositif international Covax.

La Génération des Forces Citoyennes exige du ministre de la santé une bonne information sur l’acquisition de ses doses de vaccin. Par conséquent, elles sont achetées conformément à l’annonce du chef de l’Etat ou bien elles ont été offertes par la chine.

C’est important parce que le pouvoir est en train de trouver des moyens financiers importants en perspectives des trois (3) élections qui se fixent à l’horizon. En effet, il neutralise certains adversaires politiques mais également il est en pleine action de recouvrement de fonds pour la propagande et la campagne.

Nous rappelons que la situation est grave et exige une bonne gouvernance dans la gestion économique et sanitaire, une transparence et une inclusion des acteurs et organisations citoyennes.

Mame Cheikh Seck

Pdt de la Génération des Forces Citoyennes (Mouvement Gfc)