Vaccination anti-Covid-19 : L’ODCAV de Bignona s’engage dans la campagne

L’organisme départemental de coordination des activités de vacance (ODCAV) de Bignona ne constituera pas un frein pour la réussite de la campagne de vaccination anti-covid. Au contraire, les jeunes du mouvement navétane s’engagent à s’impliquer pleinement pour la réussite de l’opération.

Selon son Président de l’ODCAV, Abdou Karim Bodian, les avis des techniciens de santé suffisent pour les rassurer et c’est pourquoi lui et ses camarades vont jouer le rôle de relais pour convaincre même le plus sceptiques à prendre la piqûre salvatrice.

En attendant, Abdou Karim Bodian invite les jeunes et toute la population du département de Bignona à continuer de respecter les mesures barrières notamment le lavage régulier des mains et surtout le port du masque

L. Badiane Journaliste