Vaccin Covid-19 : les sénégalais ont été trahis selon Ansoumana DIONE.

Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR a annoncé la gratuité d’une campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au Sénégal.

Pourquoi cette précipitation, exposant nos populations à une véritable catastrophe humanitaire, vu les incertitudes, notées au plan international, sur ces nombreux vaccins ? Notre pays en a-t-il réellement besoin ? Qui a pris, au nom du peuple, cette décision unilatérale de faire vacciner les citoyens ? Autant de questions, entre autres, qui prouvent que les sénégalais ont été déjà trahis par rapport à cette pandémie de Covid-19.

Ces propos sont du Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Vu la gravité des faits, il exige la création d’une Commission nationale de validation pour une quelconque campagne de vaccination, composée de parlementaires, des différents spécialistes du corps médical, de la société civile, des syndicats, la presse, les religieux, entre autres, pour plus de transparence et de sécurité.

Rufisque, le 27 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)