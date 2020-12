Blaise Pascal Cissé : « Le Sénégal n’a pas de problème de système »

Récapitulons

Nous sommes le 14 septembre 2013 date du Lancement officiel du mouvement Tout va mal et journée au cours de laquelle face à la presse nationale et internationale nous avions tenu cette déclaration :

» Notre peuple est pris en otage grâce à un système incarné par toute une classe politique depuis les indépendances et face à laquelle nous appelons à faire table rase »

Et depuis lors que de mauvaises interprétations ou d’appréciations excentriques en rapport avec notre assertion ci-dessus et qui débouchant parfois sur des inepties les plus folles, voir même des plus ridicules et absurdes.

Le système dans notre thèse ne fut qu’un support à l’image d’un miroir présenter face au peuple sénégalais à fin que ce dernier puisse se mirer, s’interroger et mesurer principalement la densité et la lourdeur de sa responsabilité face à la situation actuelle de notre pays et qui est caractérisée par la mal gouvernance, les détournements de capitaux, le népotisme, la transhumance, le chômage, l’insécurité, la pauvreté bref un Sénégal où tout va très mal 60 années après les indépendances.

Oui nous avions considéré que le peuple demeurant Faiseur de roi et souverain donc doit en son propre chef procéder à son autocritique personnel surtout sur la manière dont il choisit ses hommes et femmes à qui il confie sa destinée depuis plus d’un demi-siècle.

Nous sommes un peuple corrompu donc ne méritons que des dirigeants corrompus ! Nous sommes un peuple ignorant même le sens du vote donc nous voterons pour des sots et des connards. Nous sommes un peuple fanatique donc nous voterons pour des cupides et des véreux. Le Sénégal souffre atrocement d’un manque criant d’hommes et de femmes de valeurs dont le sens de la responsabilité et la souciance à l’égard du peuple font d’eux des martyrs vivants donc prêt à donner de leur vie pour servir et défendre partout les intérêts de leur pays. C’est un problème d’homme et non de système ! De là tout le sens de la campagne zéro Politicien a l’assemblée lors des législatives de 2017. Une manière pour nous d’inciter au renouvellement de la classe politique en dégageant de l’hémicycle tous ces Politiciens cupides et datant du Néandertal. Dans la pratique de nos dirigeants à travers leurs mauvais comportements les méthodologies et les stratégies sont divergentes les unes des autres et suivant les secteurs d’activités c’est connu.

Un bon dirigeant ne se prive pas détourner parce qu’il a peur de la prison mais bien parce qu’il est juste et intègre.

Le Sénégal n’a pas de problème de système

Notre système étatique et son droit bien qu’ils soient imparfaits comme dans tous les pays du monde ( L’œuvre humaine n’étant jamais parfait ) disposent cependant d’une bonne législation et de suffisamment d’instruments juridiques et institutionnels issus d’un processus démocratique qui en principe ne devraient pouvoir favoriser les mauvaises pratiques et les mauvais comportements dans le cadre de l’administration des affaires politiques économiques et sociales dans un pays comme le nôtre.

Le Sénégal n’a pas un problème de système !

Président

Blaise Pascal Cissé