Vaccin covid-19…L’UCS de Baldé félicite Macky Sall

L’Union centriste du Sénégal (UCS), parti dirigé par l’actuel maire de Ziguinchor (sud) Abdoulaye Baldé, salue les « efforts et initiatives salutaires » du gouvernement pour acquérir des doses de vaccin afin de protéger la population contre la pandémie du nouveau coronavirus.

« Félicitant l’Etat pour la prise en charge correcte et efficace de la pandémie, le CEN et son président se réjouissent des efforts et initiatives salutaires du gouvernement pour acquérir des doses de vaccin afin de protéger la population », lit-on dans un communiqué de l’UCS rendu public.

Le communiqué rendait compte de la dernière réunion du comité exécutif national (CEN) de l’UCS dont l’ordre du jour portait sur la vie du parti, l’actualité politique nationale et les perspectives en vue.

A l’occasion de cette réunion élargie à la diaspora qui s’est déroulée en mode visioconférence, l’Union centriste du Sénégal a souligné « la pertinence » des stratégies mises en œuvre par l’Etat et ses partenaires pour contenir la maladie par la riposte sanitaire.

Source APS