Nouveau gouvernement…la réaction de l’UCS de Baldé

Communiqué de la coordination communale de l’ucs/Ziguinchor

On ne pouvait pas, ne pas réagir face aux nombreuses interpellations que nous recevons des adhérentes et adhérents de l’Union Centriste du Sénégal (UCS), mais également des amis et sympathisants de notre formation politique suite à la publication de la liste du nouveau gouvernement.

On voudrait tout d’abord, remercier tous ceux-là qui ont manifesté leur déception de ne pas voir le Président de notre parti, le Dr Abdoulaye Baldé, figurer dans ce gouvernement. On les remercie parce que cela ne témoigne que de la confiance qu’ils placent en lui, de l’espoir qu’il suscite en eux, au vu de ses compétences qui ne sont plus à démontrer.

Au demeurant, il est important de rappeler que le portefeuille ministériel n’est une fin en soi ni pour l’union centriste du Sénégal (UCS), encore moins pour son Président Abdoulaye Baldé.

Le choix de rejoindre la majorité présidentielle n’a pas été fait sur la base d’un calcul politique. Ce choix, mûri par le conseil national du parti, repose sur des idéaux qui ont pour seul soubassement, la contribution à la prise en charge des préoccupations des populations.

Cette contribution, ne se fait pas seulement dans un département ministériel. Abdoulaye Baldé continuera à apporter sa pierre à l’édifice sans rien attendre en retour. Tout ce qui l’intéresse, c’est la prise en charge effective et correcte des besoins des sénégalais.

Le président Macky SALL reste le seul investi de la prérogative constitutionnelle de nommer aux hautes fonctions civiles et militaires. Le jour où il estimera avoir besoin de Abdoulaye Baldé ou de quelqu’un d’autre de son parti à tel ou tel autre poste de responsabilité, il en fera appel et ce dernier assumera pleinement.

En attendant, Abdoulaye Baldé se concentre sur l’exercice des missions qu’il tire de la confiance des populations en tant que Député et en tant que Maire. L’UCS quant à elle, tout en réaffirmant son ancrage dans la grande coalition présidentielle, continue le travail de massification du parti pour mieux affronter les échéances électorales à venir.

Le Président de L’UCS encourage et félicite les membres du nouveau gouvernement pour la confiance placée en eux et leur souhaite un succès éclatant dans leurs missions au grand bénéfice des Sénégalaises et des Sénégalais.

La Coordination Communale de l’UCS/Ziguinchor