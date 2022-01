Vaccins anti-Covid : le Maroc lance une nouvelle usine de fabrication

La production de vaccin anti-covid-19 doit démarrer en juillet prochain. De quoi mieux inscrire le royaume dans une orbite d’autosuffisance vaccinale.

Le Maroc avait été en pointe sur les initiatives novatrices en plein c?ur de la pandémie en 2020. Il poursuit sur sa lancée avec la construction d’une usine de fabrication de vaccins anti-Covid qui va être basée à Benslimane, dans la région de Casablanca, capitale économique du royaume chérifien. Preuve de la haute dimension symbolique que le royaume entend lui donner : elle a été inaugurée par le roi Mohammed VI en personne. Et tout est prévu pour que cela aille vite car, dès juillet, la nouvelle unité doit démarrer sa production.

Un investissement d’environ 400 à 500 millions d’euros

Baptisée SENSYO Pharmatech, cette usine sera dédiée à « la fabrication et la mise en seringue de vaccins, anti-Covid mais autres aussi. Elle disposera de « trois lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra 116 millions d’unités en 2024 », indique l’agence d’information marocaine, la MAP. Nécessitant à terme un investissement d’environ 400 à 500 millions d’euros, cette entreprise, en partenariat avec la société suédoise Recipharm, « permettra d’assurer l’autosuffisance du royaume en matière de vaccins et de faire du pays une plateforme de biotechnologie de premier plan », ajoute-t-elle.

Située à Benslimane, près de Casablanca, l’unité de production SENSYO Pharmatech a été inaugurée par le roi Mohammed VI.

L’objectif est de fabriquer entre 2022 et 2025 « la substance active de plus de 20 vaccins et produits biothérapeutiques, dont trois vaccins contre le coronavirus, couvrant plus de 70 % des besoins du royaume et plus de 60 % de ceux de l’Afrique », selon l’agence.

Une unité pour compléter la production locale de Sinopharm?

Le Maroc a déjà démarré la production de plus de trois millions de doses de vaccin chinois Sinopharm chaque mois. Cette production mensuelle doit atteindre cinq millions de doses à partir du mois prochain et plus de 20 millions fin 2022. Avec ses 36 millions d’habitants, le royaume chérifien mise sur sa campagne de vaccination pour enrayer la pandémie : plus de 23 millions de personnes ont reçu une deuxième dose de vaccin, selon le ministère de la Santé.

et se rapprocher de l’autosuffisance vaccinale

L’objectif des autorités marocaines est d’immuniser 80 % de la population, soit quelque 30 millions de personnes, avec les vaccins Sinopharm et Pfizer-BioNTech. Si le pic des contaminations au variant Omicron semble avoir été atteint pendant…Lire la suite ici