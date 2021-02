Bolloré reconnaît avoir corrompu…Alpha Condé et…(vidéo)

Le milliardaire Vincent Bolloré plaide coupable de corruption en Afrique. Il pensait échapper au procès contre une amende mais la justice refuse d’homologuer l’accord. Une première et un revers. Pour l’avocat Bourdon William “Il a été pris la main dans le sac”.

Échec et coup de théâtre pour Vincent Bolloré: le milliardaire français pensait échapper à un procès à Paris pour corruption au Togo en reconnaissant sa culpabilité et en payant 375.000 euros d’amende, mais une juge a refusé vendredi de valider cet accord, estimant “nécessaire” qu’il soit jugé en correctionnelle.

Lors de l’audience vendredi, la holding et MM. Bolloré, Alix et Dorente ont reconnu avoir utilisé les activités de conseil politique de la filiale Havas afin de décrocher la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée au bénéfice d’une autre filiale, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV.