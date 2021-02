Alpha Condé charge violemment la presse française : “les journalistes français ne respectent pas les chefs d’Etat africains. Moi je n’accepte pas qu’on me manque de respect. On doit se comporter avec moi comme on le fait avec le président français”.

“Ce que tu ne peux pas faire avec le président français, tu ne le feras pas avec moi. C’est pourquoi RFI et France24 racontent ce qu’ils veulent”, a déclaré le président guinéen en marge du Guinea Invesment Forum ce mercredi.