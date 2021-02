Bénin : Un enfant de 14 ans enceinte la domestique de 25 ans

Dans la commune d’Abomey-Calavi, un jeune garçon de 14 ans a mis enceinte dame de 25 ans. Cette dernière n’étant personne d’autre que la domestique de sa mère.

Selon les faits rapportés par DBNEWS, les parties de jambe en l’air entre la domestique et le jeune homme ont commencé il y a de cela 3 ans. Ceci en l’absence de sa mère. Tombée malade entre temps, la mère du petit garçon n’allait plus à ses activités et c’est là qu’elle va constater des signes suspects chez sa domestique.

Après des examens, il s’est avéré que la domestique était enceinte de trois mois. Face aux questions, elle a révélé que l’auteur de sa grossesse était le jeune garçon de 14 ans.