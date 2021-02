Un homme marié paie un assassin pour tuer sa copine enceinte de 8 mois

Une affaire de meurtre d’une femme enceinte fait couler beaucoup d’encre et de salive en Afrique du Sud. En effet, Shegofatso Pule, une femme âgée de 28 ans et enceinte de huit mois a été tuée au cours du mois de juin de l’année dernière. Son corps avait été retrouvé dans le quartier de Durban Deep, dans la ville de la province de Gauteng, Roodepoort. Cependant, on ne savait pas encore qui était à l’origine de ce meurtre.

Il a payé 70 000 rands (2.500.000 FCFA)

Le mystère semble avoir été résolu, puisqu’un homme a plaidé coupable pour le meurtre de la jeune femme. Selon les informations données par la Haute Cour du sud du Gauteng ce vendredi 19 février 2021, ce dernier du nom de Muzikayise Malephane a avoué qu’il avait été envoyé par l’amant de la victime afin de la tuer. Cela, dans le but de cacher la grossesse à son épouse.

A en croire l’accusé, l’ancien amant de la défunte lui avait proposé de tuer Shegofatso Pule en échange de 7000 rands (250.000 FCFA). Cependant, il a trouvé que ce montant était insuffisant. L’homme est revenu plus tard avec un montant de 20 000 rands (740.000 FCFA), que Muzikayise Malephane a toujours trouvé insuffisant. Mais, l’ancien amant de la femme enceinte qui insistait toujours a réussi à convaincre le tueur avec 70 000 rands.

L’ex-amant a été arrêté

C’est dans la matinée de ce vendredi que Muzikayise Malephane a plaidé coupable, tout en signant un accord de plaidoyer avec l’Etat. Il a été condamné par le juge Ratha Mokgoatlheng à 20 années d’emprisonnement pour meurtre. A cela s’ajoute, 5 ans pour possession d’arme à feu et de munitions illégales et 5 ans pour avoir fait échouer la justice dans cette affaire. L’ex-amant de la victime a, quant à lui, été arrêté par les forces de l’ordre. Selon les informations du porte-parole de la police de Gauteng, le brigadier Mathapelo Peters, il a été interpellé à son domicile dans la soirée d’hier jeudi 18 février 2021.