Mali : le mari surprend sa femme dans un hôtel avec son amant

Au Mali, une femme mariée a été surprise dans le lit d’un autre homme

La scène s’est passée à Kalaban Coura, un quartier périphérique de Bamako, capitale du Mali. Cette jeune dame nommée Mariam Coulibaly mariée à Mohamed Traoré y’a plus de quatre ans. Ce jeune couple habitait à Wolofobougou. La jeune dame, chaque week-end end ne manquait pas de prétexte pour s’absenter de son domicile conjugal.

Son époux ne lui refuse pratiquement rien. Ceci dit, l’habitude est devenue une seconde nature de sortir souvent pour rencontre d’autres hommes et s’envoyer en l’air. Selon l’information diffusée par Maliactu, la femme est mariée il y a quatre années de cela.

Dimanche dernier, elle demande encore la permission pour cette fois se rendre à un mariage d’une de ses promotionnaires du lycée. Permission lui fut accordée de se rendre à cet heureux événement. Malheureusement, la femme oublia son téléphone dans le taxi. Il s’est fait qu’elle avait aussi oublié d’amener la clef de l’armoire de son mari.

L’homme à son réveil se rend compte que la clé est restée à la maison. Il décide d’appeler sa femme pour l’informer. A l’autre bout du fil, c’est un autre homme qui décroche. Le mari, ne comprenant pas pourquoi a commencé par hausser le ton. Le chauffeur malien calme le mari et lui fait comprendre qu’une femme avait oublié le téléphone dans son taxi. Il a expliqué avoir déposé la femme devant un hôtel

Rapidement, le mari se calme et supplie le chauffeur de le conduire à l’hôtel en question en échange d’une récompense en monnaie sonnante et trébuchante. A l’hôtel, le mari fera semblant d’avoir un rendez-vous avec sa femme et décrit son aspect physique. On lui indique donc la chambre Numéro 10. Il s’y rend et retrouve sa femme pagne noué à la poitrine.

Fâché, l’époux blessé rentre à la maison pour attendre sa femme. Cette dernière et son amant se sont enfuis. Depuis ce jour, personne n’a eu de leurs nouvelles…Selon Maliactu