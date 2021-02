Ce jeune homme de 27 ans massacre ses parents

Un homme de 27 ans a été arrêté et inculpé la semaine dernière aux Etats-Unis pour le meurtre ses parents.

Il a été arrêté le 9 février. Nicholas Alexander Johnson, âgé de 27 ans, est accusé d’avoir tué ses parents, Gary Johnson, 65 ans, et Laura Johnson, 64 ans, quelques heures avant son interpellation. Les deux ont été découverts sans vie dans les bois, près de leur domicile de Kalamazoo, dans le Michigan. Le «Detroit Free Press» rapporte que le suspect a été découvert se cachant dans un conteneur de stockage de son immeuble et avait pris avec lui la voiture de ses parents. Il a été inculpé pour meurtres et possession d’arme.

Le couple avait été porté disparu le 3 février après qu’ils ne s’est pas rendu au travail. La police avait alors constaté des signes de violences à leur domicile, sans parvenir à les retrouver. C’est finalement le 12 février que les deux cadavres ont été découverts grâce à un chien renifleur. Les causes de leur mort n’ont pas encore été révélées et la police n’a pas dévoilé de possible mobile à ce crime.

Selon des proches, le comportement du jeune homme avait toutefois commencé à changer ces dernières années, devenant de plus en plus agressif, au point que ses parents avaient obtenu une ordonnance de restriction à son encontre. Il avait notamment pénétré chez eux par effraction.

«A partir du moment où j’ai appris qu’ils avaient disparu… même si je voulais penser le contraire, la partie rationnelle en moi a vite compris que cela aurait une telle issue. Rien n’est inattendue, ce n’est pas voulu, mais ce n’est pas inattendu», a commenté auprès de MLive.com le frère de Gary Johnson. Nicholas Alexander Johnson est par ailleurs également impliqué dans une autre affaire de disparition d’un jeune homme datant de mai 2018.