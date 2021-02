Bignona: le projet « karonghen 3 » stabilise les femmes dans leur terroir

Pour aider les populations du nord du département de Bignona dans le contexte de conflit au sud du pays, l’association CPAS avec le soutien de la coopération espagnole a lancé le projet dénommé karonghen. Après Djibidione, Sindian, Suelle et Djinaky, Karonghen 3 a démarré en fin 19 et ce, pour 4 ans principalement dans la commune de kataba 1 et à diouloulou.

La cible ce sont les femmes qui se retrouvent dans ce programme comme à Séléty où un poulailler est implanté. Pour les femmes, c’est une aubaine car le programme leur permet non seulement d’améliorer leur alimentation mais d’avoir des revenus et de rester sur place pour s’occuper de la scolarité de leurs enfants

L’activité maraichère occupe également une place dans ce programme avec des blocs installés, c’est le cas à Kataba 1 ou encore à Missirah. Ici également, les femmes bénéficiaires saluent l’apport du programme karonghen.

Dans la zone de Dombondir, Kaatack et Mahmouda 2, comme dans la plupart de la localité de la Casamance, les produits locaux pourrissent et le seul moyen pour les valoriser c’est de la transformer et ce qui est en train d’être fait là-bas

En somme, le programme est en train de changer le vécu des populations locales avec une cagnotte d’un plus d’un demi-milliard, les habitants de la zone d’intervention notamment les femmes sont fixées sur place et leurs conditions de vie s’améliorent

L. Badiane Journaliste