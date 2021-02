Vaccin anti-covid -19: La région de Ziguinchor a reçu 4000 doses.

Les doses du vaccin chinois sinopharm sont enfin arrivés dans la région de Ziguinchor. Le Gouverneur a réceptionné quatre mille (4000) doses destinées aux personnels de santé, aux personnes âgées et celles ayant des comorbidités.

Guedj Diouf a indiqué qu’en rapport avec le médecin-chef de région et les responsables des districts sanitaires le ciblage se fait et l’opération se fera conformément aux dispositions en vigueur et dans la transparence. La campagne devrait être lancée aussitôt car tout est en place.

L. Badiane Journaliste