Violences électorales : Alioune Tine plaide pour des élections apaisées

Entendre la leçon magistrale du Président Diomaye pour des élections transparentes et apaisées, c’est appeler tous les leaders politiques du pouvoir comme de l’opposition à condamner les actes de violence à bannir les violences politiques. C’est maintenant pendant la campagne électorale qu’il faut le faire, sans aucune ambiguïté.

C’est seulement après les condamnations de la violence que la promotion d’élections apaisées peuvent faire sens dans la bouche des leaders politiques. Aucune rupture systémique du système ne peut s’opérer dans un climat de violence et de guerre civile l’arvée.

Pour réguler la violence politique et électorale, il faut que les institutions publiques s’en mêlent de façon résolue, notamment la justice et le ministère de l’intérieur en charge de la sécurité. C’est le moment pour ces institutions de montrer leur efficacité et leur impartialité, c’est le moment de montrer leur capacité à rassurer la société.

Autrement tous ceux qui appellent à la violence doivent au moins faire l’objet d’une audition par la justice, tous les actes de violence doivent faire l’objet d’une enquête judiciaire pour en tirer toutes les conséquences.

Nous assistons depuis quelques années à la montée d’une violence politique et électorale inhabituelle, qui transforme petit à petit la démocratie sénégalaise , par une logique diffuse et une culture sourde en une démocratie négative d’insurrection et de contre insurrection. Il se met en place une culture vulgaire du dégagisme et du pousse-toi que je m’y mette sans normes, sans limites et où tous les coups sont bons. Ses effets sociaux sont terribles avec une polarisation extrême de la société et une radicalisation de la défiance sociale.

Le résultat c’est l’impuissance totale qu’on crée à gouverner ce pays, quel que soit le parti et les coalitions de partis qui se mettent en place. Les logiques électoralistes et les logiques pouvoiristes en marche depuis quelques années mettent en mal les liens sociaux, mettent en mal le pacte républicain que le PR Diomaye Faye appelle sans pouvoir se faire entendre malheureusement.

Nous avons besoin plus que jamais de dialoguer, de rediscuter dans la sérénité, et dégager pendant cette campagne des éléments de consensus qui réduisent les risques belligènes et renforcent le consensus sur un pacte démocratique et républicain.

On va vers un monde plus difficile et plus complexe, il faut s’y préparer par l’éducation , la culture et une capacité de résilience et de sublimation. Comme ce Sénégal en a d’ailleurs le secret.

Nos chefs religieux toutes obédiences confondues doivent réagir maintenant.

Tout ce que nous vivons signale l’effondrement de l’éducation et de la culture, l’effondrement du civisme et du patriotisme.

Alioune Tine