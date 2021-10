Viré…La réaction musclée de Youssou Touré

Le désormais ex-coordonnateur du Mouvement national des enseignants républicains n’a pas tardé à réagir après avoir été viré par Macky Sall. Interrogé par L’AS, Youssou Touré semble très remonté contre son mentor. « C’est le cadet de mes soucis et je ne pense pas que le Président Macky Sall puisse agir comme ça. Le Président (Macky Sall) ne m’a jamais renvoyé », a-t-il martelé.

Et sur le cas de son successeur, Maïmouna Cissokho, Youssou Touré n’a rien à dire. « On n’a aucun point de vue par rapport à cela. Je n’ai aucune réflexion sur ça », tonne-t-il. Non sans avouer qu’il y a des problèmes en interne.