Virements de Tahirou : un proche de Farba révèle l’origine des fonds tracés par la Centif

Le procureur du parquet financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire portant sur des «transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs Cfa». Ces opérations ont été évoquées dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

Pas moins de onze entreprises et personnes physiques seraient impliquées dans les faits qui se seraient déroulés entre 2021 et 2023, d’après Libération. Farba Ngom serait dans le lot. Il aurait reçu des virements effectués par Tahirou Sarr (à ne pas confondre avec le député) durant la période considérée par le rapport, entre 2021 et 2023.

Mais selon un proche, qui s’est confié au journal, le député n’a rien à se reprocher. Si tel n’était pas le cas, souligne-t-il, selon la même source, il ne serait pas rentré du Maroc il y a une semaine. Libération rapporte que son interlocuteur signale que «Farba Ngom a toujours assumé son statut d’homme d’affaires» et assure que «les fonds [virés au profit du député et tracés par la Centif] seraient des paiements réguliers reçus de Sofico».

Sofico est une société d’intermédiation financière appartenant à Tahirou Sarr. Selon la Centif, elle aurait reçu des fonds du Trésor et effectué par la suite des virements au profit de sociétés et personnes physiques dont Farba Ngom. Libération avance que le parquet financier considère que «ces montants seraient des rétrocommissions versées au député en contrepartie de son implication pour faciliter des marchés et paiements à Tahirou Sarr».

À la demande du procureur du parquet financier, le ministre de la Justice a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Le Garde des Sceaux a saisi en ce sens le président de l’Assemblée nationale. Ce dernier a convoqué ce mardi le bureau et la conférence des présidents du Parlement. La requête de la Chancellerie devrait être au menu.