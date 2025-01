Le Port de Dakar en difficulté face à la chute des importations

Le Port de Dakar traverse une période difficile suite à un recul conséquent des importations de biens observé en novembre, selon un rapport de la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee). Les chiffres indiquent une baisse de 122 milliards de F CFA par rapport à octobre, témoignant d’un climat économique morose qui touche également d’autres secteurs, comme l’immobilier. Cette baisse générale des importations atteignant un total de 576,1 milliards de F CFA en novembre est notamment due à une réduction de 17,5% par rapport au mois précédent.

Parmi les biens les plus touchés, on note une diminution des importations de « machines, appareils et moteurs » (-47,9 milliards), d’« huiles brutes de pétrole » (-32,6 milliards), de riz (-28,1 milliards) ainsi que de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles » (-7,9 milliards) et de « froment et méteil » (-6,2 milliards). Au total, cela représente un recul de 104,2 milliards pour les importations de biens.

Dans le même temps, les importations de certains produits ont vécu des augmentations, notamment les huiles brutes de pétrole, qui ont connu une hausse de 51,0 milliards. Les produits pharmaceutiques ont également vu leurs importations grimper de 2,1 milliards de F CFA. Par ailleurs, les créances intérieures des institutions de dépôt ont connu une nette augmentation, progresseant de 69,9 milliards entre fin septembre et fin octobre 2024, atteignant ainsi 9 961,1 milliards de F CFA, principalement en raison de la dette contractée par l’administration centrale.

De plus, le secteur immobilier du Sénégal est frappé par une chute de 66% des activités, comme l’indiquent les données de la Dpee citées par Le Quotidien et repris par Senego. Cela est en partie lié à un gel des constructions sous le nouveau régime en place, entraînant une réduction de la croissance du secteur du ciment à 3,1%, qui se compare à une hausse de 9% enregistrée un an auparavant. Cette situation a également eu un impact sur les ventes locales de ciment, qui n’ont augmenté que de 1,8%.