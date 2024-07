Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a effectué une visite de prise de contact ce mardi 02 juillet à la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), sise à l’avenue Malick Sy. Accompagné de son Directeur de cabinet et du Directeur général des Affaires territoriales (DGAT), le Général Tine a été chaleureusement accueilli par le Général Ndoye, commandant de la BNSP et son état-major.

Après une présentation de la BNSP, place a été faite à la visite dynamique du matériel des soldats du feu. Un matériel de pointe qui a ravi le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique qui a tenu à le magnifier dans le livre d’or des sapeurs-pompiers : « Ma visite de prise de contact de ce matin, écrit-il, m’a permis de constater les énormes évolutions en cours à la BNSP. Les hommes et femmes engagés et déterminés au service de leurs concitoyens, au péril de leur vie, sont en tous points de vue simplement admirables. Enfin la qualité de la présentation d’ensemble démontre à suffisance l’impact hautement bénéfique de l’enseignement militaire supérieur sur la qualité de l’encombrement. »