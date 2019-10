a révélé l’importante somme que gagne l’animateur de Touche pas à mon poste gagne par mois.s

Il est régulièrement un des leaders de l’access prime-time avec Touche pas à mon poste : Cyril Hanouna, en tant qu’animateur du talk-show à succès de C8, a forcément un bon salaire. Mais à combien s’élève-t-il, exactement ? En 2013, il avait répondu à cette question auprès du Journal du dimanche : à l’époque, il touchait environ 25 000 euros par mois. « Ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à d’autres animateurs, c’est très peu, avait-il assuré. A la fin du mois, il ne me reste presque plus rien. » L’animateur avait même assuré qu’il devait surveiller ses dépenses pour tenir son budget : « Je ne pars qu’une fois par an en vacances et j’achète peu de fringues », jurait-il alors dans Le journal du dimanche.

Ces propos avaient bien évidemment suscité un tollé sur les réseaux sociaux. Face à la polémique, il s’était expliqué sur Twitter : « Je m’excuse si j’ai pu choquer des gens, et je fais vraiment mon mea culpa, mais ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. Je gagne très bien ma vie. » Cyril Hanouna s’était même engagé à aider les plus démunis, et a depuis fait profil bas au sujet de ses revenus. Mais Le Canard Enchaîné a mené l’enquête et dévoile ce mercredi 6 février le montant du salaire que perçoit actuellement l’animateur tous les mois. Et à l’évidence, il s’est bien augmenté depuis 2013…

Cyril Hanouna a largement augmenté son salaire

Cyril Hanouna ne se plaindra sûrement plus d’avoir du mal à boucler les fins de mois : selon les informations du journal satirique, il toucherait environ 40 000 euros par mois ! Le montant est très important, mais il est à noter qu’il se trouve dans la moyenne de ce que gagne généralement un animateur de cette catégorie. Le Taulier de TPMP n’est pas le seul à bénéficier du succès de l’émission : les chroniqueurs sont également bien payés. Le Canard Enchaîné précise que ces derniers empochent entre 300 et 500 euros nets par émission. Et vu le nombre d’apparitions hebdomadaire de certains, cela peut faire une coquette somme à la fin du mois.

Le journal satirique s’est aussi intéressé aux salariés d’H2O Productions, la société qui produit Touche pas à mon poste. Si la grille des salaires n’a pas été dévoilés, les employés de Cyril Hanouna ne seraient « pas vraiment des précaires » et même « plutôt considérés ». Bref, travailler pour TPMP semble donc être une bonne affaire… à condition d’être prêt à travailler au quotidien avec le tourbillon Cyril Hanouna !