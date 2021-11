Après avoir battu les éléphants…voici le joli pactole des lions du Cameroun

L’ensemble des primes fait 13 millions F CFA par joueurs

A part les primes de victoire de 6 millions de FCFA ils auront également 7 millions de FCFA comme prime spéciale

Il s’agit d’une gratification de Paul Biya

Grâce à un but de Karl Toko-Ekambi, le Cameroun s’est imposé, mardi, face à la Côte d’Ivoire (1-0) et disputera les barrages de la Coupe du monde 2022. Pointé à une longueur derrière la Côte d’Ivoire à l’aube du dernier match de groupes avant les barrages, le Cameroun devait s’imposer face aux Eléphants afin de poursuivre l’aventure dans le but d’obtenir un ticket pour la Coupe du monde 2022. Et c’est chose faite.

Grâce à l’unique réalisation de Karl Toko-Ekambi, les Lions indomptables du Cameroun ont dominé les Eléphant (1-0) ce mardi, et se qualifient pour les barrages au Mondial qatari. Cette victoire a laissé place à une ferveur générale, aussi bien du public sportif qui attendait impatiemment cette victoire mais aussi des joueurs, artisan de cette victoire.

La liesse a été plus beaucoup plus remarquable du côté des joueurs et du staff technique car ils vont toucher un joli pactole à l’issue de cette victoire. En effet, en plus de la prime de match gagné qui est de 6 millions de FCFA, les Lions du Cameroun ont été gratifiés d’une prime spéciale. L’annonce a été faite dans les vestiaires par le ministre en charge des Sports. Elle s’élève à 7 millions de FCFA.

Un petit calcul rapide effectué fait donne une somme totale de 13 millions que devrait toucher chaque joueur à l’issue de cette rencontre. Une belle gratification qui devrait les motiver davantage à donner…lire la suite ici