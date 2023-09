Voici l’opposant payé par un haut responsable de l’APR pour…attaquer Amadou Ba

Incroyable mais vrai ! La politique sans éthique reprend du service depuis le choix du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. Des opposants et des membres de l’APR qui unissent leurs efforts pour éliminer le choix de Macky. Du jamais vu ! Amadou Ba devrait surveiller ses arrières car des personnalités de haut rang de son parti veulent sa peau avant le parrainage. Ils mettent tout en œuvre pour le disqualifier. Xibaaru vous dévoile les manœuvres diaboliques de ce responsable de l’APR atteint d’une jalousie chronique et qui s’est allié à un opposant qui n’a aucun poids politique, mais est passé maître de l’art du dénigrement.

Amadou Ba n’est pas encore sorti de l’ornière. Dans son propre camp, des responsables continuent de le persécuter. Il est présenté comme un « arriviste » qui vient prendre la place des « légitimistes » comme Abdoulaye Daouda Diallo, Mbaye Ndiaye, Mor Ngom et Mame Boye Diao. Pour cela, il est traîné dans la boue. Il est traité de tous les noms d’oiseaux. Toutes sortes d’accusations sont lancées contre lui par des membres de la mouvance présidentielle.

Il fait l’objet de persécutions dans son propre camp

Mais il se trouve que le camp des « légitimistes » n’est pas le seul à envier la place d’Amadou Ba. Il y a aussi des opposants au comportement étrange qui cherchent à « tuer » Amadou Ba comme s’ils étaient de la mouvance présidentielle. L’acharnement dont certains hommes politiques de l’opposition font preuve à l’endroit d’Amadou Ba, doit pousser à se demander : quelles sont leurs véritables motivations ?

Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement politique «Tekki », n’a pas manqué de faire part de son mécontentement après le choix porté sur Amadou Ba pour défendre les couleurs de Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle de février 2024. Mais quel est son problème sur le choix d’Amadou Ba ? Il peut attaquer Amadou Ba et c’est son rôle d’opposant. Mais faire part de son « mécontentement » est un fait bizarre. Ce sentiment est réservé aux membres de l’APR. Continuons avec Mamadou Lamine Diallo.

La manière dont il attaque Amadou Ba n’est pas celle d’un opposant qui s’en prend à son adversaire. Mamadou Lamine Diallo se comporte comme s’il est un membre de la mouvance présidentielle, mécontent du choix porté sur Amadou Ba. Il conteste la légitimité de ce dernier, se met à l’accuser de tout, et de tenter de le discréditer. Mamadou Lamine Diallo s’est démasqué lors de ses dernières sorties.

Un opposant s’en mêle

Sur son compte X (ex Twitter), l’opposant a critiqué le choix du chef du parti Alliance pour la République (APR) et de la coalition BBY, Macky Sall. Incroyable ! Qui l’a sonné ? Mamadou lamine Diallo n’a pas à critiquer le choix de Macky Sall. Il attaque le candidat et non celui qui fait le choix. Il agit comme Aly Ngouille Ndiaye qui a démissionné du gouvernement après le choix de Macky Sall. Au fait, Mamadou Lamine Diallo est-il membre de l’APR ? Allons-y plus loin avec lui et voir pour qui il roule au sein de la mouvance présidentielle ?

Mamadou Lamine Diallo n’a pas hésité à aller plus loin dans sa critique en décrivant Amadou Ba comme « le bourgeois qui vit dans une maison à ascenseur dans un pays pauvre ». Enfin on y arrive. Voilà dévoilée la haine de Mamadou Lamine Diallo contre Amadou Ba. Mamadou Lamine Diallo ne peut accepter que quelqu’un, issu d’un milieu social modeste, puisse connaître une certaine ascension sociale. Non seulement, il agit pour le compte d’un candidat de la mouvance présidentielle recalé par Macky Sall, mais aussi il agit sous le coup de la jalousie.

Amadou Ba bourgeois ? Mais Mamadou Lamine Diallo oublie qui il est ? En 1977, lorsqu‘il obtient son Baccalauréat au Lycée Lamine Gueye de Dakar…il intègre les classes préparatoires au Lycée Louis le Grand à Paris (France). Le Lycée Louis le Grand est le lycée le plus cher de France qui n’accueille que les enfants de Riches. Si le Lycée Louis Le Grand accueille Mamadou lamine Diallo, c’est ce que son père fut un milliardaire. Amadou Ba n’a pas eu la chance d’avoir un père riche, il a étudié à l’UCAD et comptait sur sa bourse pour aider se parents…

L’ascenseur

La maison à Ascenseur de Amadou Ba. Ça coûte combien un ascenseur maison ? « Le prix d’un ascenseur de maison est de 14 700€ (9 millions CFA) en moyenne, avec une fourchette comprise entre 10 500€ (6.800.000 CFA) et 22 500€ (14.700.000 CFA) « installation incluse » (source prix pose). Mais la voiture de Mamadou Lamine Diallo coûte plus cher que l’ascenseur maison d’Amadou Ba. Et puis pourquoi, se mettre à parler des équipements qu’il y a dans la maison d’Amadou Ba ? Mamadou Lamine Diallo est en train de tomber bas.

Pourquoi l’opposant Mamadou Lamine Diallo a tant de haine contre Amadou Ba ? Selon notre source, il est instrumentalisé par un candidat malheureux à la candidature de BBY à la présidentielle…Un candidat qui n’est pas du tout content du choix porté sur Amadou Ba. Ce qui veut tout dire. Mamadou Lamine Diallo est à la solde d’un candidat recalé de l’APR qui n’a jamais supporté Amadou Ba au point de commanditer toute une campagne de dénigrement à l’encontre de ce dernier.

D’ailleurs, les attaques de Mamadou Lamine Diallo à l’endroit d’Amadou Ba ont commencé après l’annonce officielle du choix de BBY sur celui-ci. Il l’a même accusé d’être mêlé dans des transactions foncières douteuses. Alors qu’il sait que tout ce qu’il dit, c’est faux. D’ailleurs, il ne peut apporter la moindre preuve de toutes ses accusations à l’endroit d’Amadou Ba.

Mamadou Lamine Diallo, en définitive, fait de l’opposition crypto personnelle. Il mène le combat de ce candidat recalé de l’APR qui n’ose pas attaquer Amadou Ba en face.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn