Mame Boye Diao un mort en sursis…le régime va le finir

La politique n’est pas faite pour les esprits vides. Une chose que El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao va découvrir à ses dépens. Sans surprise, l’ancien directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a tracé son propre chemin. Une voie différente de celle choisie par le président Macky Sall. Une véritable erreur de débutant. Le maire de Kolda vient de signer son arrêt de mort politique. Le pouvoir va le détruire de l’intérieur s’il ne retrouve pas sa lucidité. Les prochains jours seront déterminants pour le nouveau candidat à la présidentielle.

Mame Boye Diao est dans la course pour 2024. En conférence de presse, mardi, il a annoncé sa volonté de vouloir briguer le suffrage des sénégalais. Le maire de Kolda dit être intéressé par le «Sénégal fragile». Le maire de Kolda se fixe comme première mission «la réconciliation du Sénégal». Drôle de manière de faire sa rentrée pour une personne comptable du bilan de Macky Sall. Mais on est au Sénégal, le pays où les leaders politiques ont la mémoire courte. Ce, au point qu’ils oublient leurs propres erreurs et leurs responsabilités.

Mais Mame Boye aurait dû réfléchir deux fois avant de refuser de s’aligner derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar. Il a été viré de son poste à la CDC avant même de finir sa rentrée politique. Une réponse spontanée qui en dit long sur le choix du chef de l’Etat. Le limogeage de l’ancien directeur des Domaines est un signal pour toutes les grosses têtes qui voudraient discuter des choix du président Macky Sall. Le locataire du Palais vient de prouver qu’il reste maître de la plus grande coalition au Sénégal. Toute personne qui défiera son autorité le paiera cash comme le «Boy Kolda».

Défier Macky Sall sans conséquences semble être impossible. Mame Boye Diao l’a compris beaucoup trop tard. Mais faut dire qu’il n’est pas intelligent comme homme. Politiquement, il n’a aucun critère pour être élu candidat de Benno devant Amadou Ba ou les autres alliés de l’APR. Il ne dispose d’aucune base pour avoir une chance en 2024. Et quand viendra l’étape des parrainages, il se rendra compte qu’on ne peut pas bâtir un empire solide en six (6) mois. Même avec l’aide de son ami Ousmane Sonko, il n’y arrivera pas. La politique a ses réalités.

Le nouveau candidat se trompe s’il pense que les sénégalais croient en sa crédibilité. Il n’y a pas longtemps, le maire Kolda avait béni la troisième candidature de Macky Sall. «(..)Le Président Macky Sall est notre candidat. On ne calcule pas. C’est un homme qui a un destin pour le Sénégal. C’est un homme qui a un destin mondial qui l’attend. Si nous le choisissons, que ceux qui ne sont pas d’accord quittent la salle et nous laissent avec notre candidat», avait-il déclaré. C’est ce même Mame Boye Diao qui vient de reconnaître que «le Sénégal est en danger». Quel comédien !

Maintenant qu’il n’est plus membre de Benno, le ciel va lui tomber sur la tête. Après le limogeage, Mame Boye Diao peut s’attendre à ce que le pouvoir fouille sa gestion de fond en comble. Et «Boy Kolda» n’est pas exempt de tout reproche. Son nom risque d’apparaître si on fouille dans le carnage foncier dans la zone des filaos. Et les preuves sont déjà sur internet. Dans des documents largement partagés, on a vu des politiciens et activistes grandes gueules bénéficier gracieusement de ces terres à problèmes. Mais la question n’a jamais été soulevée. Surement parce que l’ancien directeur des Domaines étaient toujours fidèles au système.

Maintenant que la donne a changé, cette affaire risque de revenir au grand jour. Ainsi, Mame Boye Diao pourra sûrement dire aux sénégalais pourquoi son nom et sa signature sont sur les titres fonciers attribués à des activistes comme Fou Malade, Kilifeu. Ou encore à des politiciens de l’opposition comme Malick Ndiaye de Pastef. Qui selon ce qui se dit n’est autre que Ousmane Sonko, l’ami de Mame Boye Diao. Une mission de l’Inspection Général d’Etat (IGE) peut tomber à tout moment contre ce candidat qui n’a de base que dans la ville qu’il dirige.

Et ce n’est pas tout, il y a l’affaire Rayan Hachem qui avait gagné deux marchés à plusieurs milliards dans le scandale du riz Covid. A l’époque du déclanchement de cette affaire, xibaaru écrivait le 25 avril 2020 ce qui suit : « Qu’est-ce qui lie ce personnage nommé Rayan Hachem au directeur des Domaines, Mame Boye Diao, au point que ce dernier n’en fasse une affaire d’honneur et se permette à squatter des plateaux de télévision pour uniquement défendre le premier nommé »…

Mame Boye Diao devrait aussi attendre les conclusions de l’audit de Caisse des Dépôts et Consignations. Désormais, Mame Boye Diao rendra compte après avoir fait des années dans le système. Il faut avoir la mémoire aussi courte que «Boy Kolda» pour penser que son compagnonnage avec le pouvoir va s’effacer comme écriture à la mer. Tout ce qu’il avait à faire c’est de patienter pour trouver la bonne porte de sortie. Il est tombé dans son propre piège. Piège qui risque de lui être fatal.

La situation actuelle de Mame Boye Diao est un avertissement. Le commandant en chef montre à ses alliés qu’il reste le maître du jeu. Abdoulaye Daouda Diallo et Cie sont condamnés à bien réfléchir avant de se lancer dans une voie contraire à celle du «boss». Le président sait récompenser les plus méritants. Mais le locataire du Palais sait aussi punir ceux qui ne respectent pas ses décisions. Benno Bokk Yakaar a un seul maître. Il se nomme Macky Sall !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru