Voici pourquoi Cheikh Oumar Diagne a été placé en garde à vue

En bisbilles avec Me Djibril War, qui a porté plainte pour injures publiques et diffamation, Cheikh Omar Diagne est placé en garde à vue, depuis ce mardi 05 avril. D’après son avocat, Me Khoureyssi Ba, la police a été instruite de garder Cheikh Oumar Diagne pour la nuit, avant son déferrement ce mercredi 6 avril.

Pour mémoire, dans un plateau à Walf Tv, débattant du projet de criminalisation de l’homosexualité par l’Assemblée nationale, Cheikh Oumar avait déclaré que 13 députés sénégalais sont membres de Parliamentarians For Global Action (Pga) et ont un rôle important dans l’orientation sexuelle et identité de genre (Osig). Il avait expliqué que le Pga avait pour mission de mettre en contact, d’inspirer et habiliter les parlementaires pour qu’ils protègent et garantissent les personnes vulnérables, notamment, et Lgbti. Cheikh Oumar Diagne avait traité d’âne le député Me Djibril War lors de son intervention en direct. Le parlementaire avait porté plainte contre Cheikh 0. Diagne qui a été convoqué à la Dic, le 16 mars dernier, avant d’être libéré sur convocation.

Hier, il a été confronté au plaignant Djibril War. Cheikh Oumar Diagne a confirmé ses dires. C’est ainsi que l’ex membre du mouvement «And Samm Jiliko Yi» a été placé en position de garde à vue. Il sera déféré, aujourd’hui, au parquet de Dakar, renseigne L’Observateur.