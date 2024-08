Voile à l’école : Le Pr Kitane rappelle la position d’un homme d’État

Sur la problématique du port voile dans les écoles confessionnelles : Le discours d’un homme d’État est un acte ! (Par Alassane Kitane)

L’éthique de responsabilité incombe à tout citoyens, mais c’est l’homme politique qui doit en premier s’astreindre à cette norme. L’éthique de responsabilité, c’est d’abord dans le discours : s’astreindre une contrainte de réserve, de retenue, de circonspection. Les questions sensibles, il faut bien sûr les traiter, mais jamais avec légèreté. Il faut attendre d’avoir toutes les versions, toutes les informations, notamment celles scientifiques, pour pouvoir en discuter en public. On ne gouverne pas un pays par des sautes d’humeur et de l’amateurisme. Dans l’absolu tout homme d’État est amateur (puisqu’il n’y a pas d’école où on forme des présidents, des ministres, etc.) mais ils n’ont pas d’excuse car ils peuvent s’entourer de toutes les compétences. La seule chose qu’on peut reprocher à un homme d’État, c’est de ne pas être cultivé ou raffiné.

Démocratie et transparence ne signifient pas démystification de l’État. Il faut savoir, dans certains cas rester dans les généralités, le temps de bien circonscrire les problèmes. Le port du voile dans les écoles confessionnelles nous interpelle tous, mais il faut en discuter de façon sereine en faisant confiance à la culture de la tolérance du Sénégal. Le dialogue peut faire des miracles, il ne cesse de le faire dans notre pays. Dialoguer n’a jamais signifié compromission ni renonciation à ses principes, y compris chez les politiciens. Le dialogue est, comme son nom l’indique, confrontation de raisons, de discours et ce, non pour le simple plaisir des joutes oratoires qui mènent à des conflits, mais justement pour prévenir des conflits. Pour dialoguer sérieusement, le préalable pour les interlocuteurs, d’essayer chacun de comprendre (au sens où l’entendent les sciences humaines) l’autre, d’aller vers lui, de prendre sa position avec hauteur, c’est-à-dire dire de s’efforcer à participer à ses raisons en les situant dans un contexte qui leur donne cohérence et légitimité. Si chaque partie fait un tel effort, l’entente ne sera qu’une question de délai.

On ne peut pas éviter le clivage, mais le danger, c’est quand on en fait une culture politique et qu’on cherche à l’instituer comme une normalité. Si l’autoritarisme pouvait régler les problèmes, l’empire soviétique ne serait pas tombé en ruines.

C’est bien de revendiquer un enracinement culturel et de revendiquer le respect par autrui de notre « Moi » culturel, mais le pire dans l’affirmation d’un moi, c’est d’être extraverti. L’extraverti n’existe, n’agit et ne justifie ses conduites que par rapport à autrui soit en l’imitant soit en voulant par tous les moyens prendre le contre-pied de ses comportements. Notre culture ne doit pas se mesurer par les incohérences et manœuvres populistes des politiciens français. Nos valeurs, c’est ici qu’il faut les répertorier, les connaître, en faire la critique si nécessaire. Nous ne sommes pas obligés d’être dans la logique topàndoo, nous avons notre propre façon de « civiliser » le monde à notre tour. Nous n’allons évidemment pas coloniser qui que ce soit, nous nous contenterons de montrer que l’humanité n’est pas un ensemble de frontières imperméables, qu’elle est plutôt un ensemble de passages vers l’universel concerté.

Notre culture ne peut pas s’affranchir de celle occidentale pour s’offrir servilement à celle arabe. Nos grand-mères et nos mamans étaient musulmanes et se voilaient à leur façon. La gesticulation n’a jamais construit une civilisation durable, il faut mûrir ses positions en fonction de l’information, de la connaissance et non pour plaire à l’opinion.

Alassane K KITANE